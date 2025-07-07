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Европа на пороге военного бума: что стоит за ростом оборонных расходов

Мировые военные расходы достигли 2,6 трлн: ЕС представил план до 2035 года
1:45
Экономика

Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных $2,6 трлн, увеличиваясь девятый год подряд. Однако за этими цифрами скрываются не только бюджеты, но и геополитические тревоги, стратегические повороты и новые вызовы для Европы.

Военные ЕС
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Военные ЕС

Кто тратит больше всех

США по-прежнему лидируют с почти $1 трлн, что превышает расходы следующих 12 стран вместе взятых. Китай занимает второе место с $314 млрд, а Россия — третье с $149 млрд.

Европа: от слов к действиям

После вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны начали пересматривать свои оборонные стратегии. В 2025 году на саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Польша уже близка к этому уровню, планируя достичь 4,7% в 2025 году.

Новые инициативы

Европейская комиссия представила план "Readiness 2030", предусматривающий мобилизацию до €800 млрд для укрепления оборонной промышленности и снижения зависимости от США. Также развивается инициатива "European Sky Shield Initiative" — совместная система противовоздушной обороны, включающая 24 страны.

Вызовы и критика

Несмотря на увеличение бюджетов, эксперты предупреждают, что одних денег недостаточно. Проблемы включают нехватку производственных мощностей, устаревшую инфраструктуру и слабую координацию между странами.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Оборо́на — Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооружённой защите государства, целостности и неприкосновенности его территории.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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