Альтернативные инвестиции: Казахстан создаёт резерв криптовалют

Криптовалюты в госрезервах. Шаг Казахстана в будущее?

Национальный банк Казахстана анонсировал планы по созданию государственного резерва биткоинов и криптовалют, что является значительным изменением в подходе страны к криптовалютам на фоне роста их институционального внедрения.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

По словам председателя банка Тимура Сулейменова, разрабатывается система формирования и управления резервами биткоина и криптовалют через специализированную дочернюю компанию, занимающуюся альтернативными инвестициями.

Согласно информации, Казахстан, будучи одним из ведущих центров по добыче биткоинов, стремится диверсифицировать свои финансовые резервы и снизить зависимость от традиционных валют. Предполагается, что резерв будет включать конфискованные биткоины и криптоактивы, а также криптовалюту, добытую государственными операторами.

Национальный банк сотрудничает с законодателями для создания необходимой правовой базы, включая определение статуса резерва и процедуры внесения и использования средств. Эта инициатива соответствует более широким усилиям по регулированию рынка биткоинов и криптовалют в Казахстане, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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