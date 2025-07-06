Пенсионные накопления: когда можно забрать всё и сразу — раскрываем условия

Единая выплата пенсионных накоплений: кому доступна и как оформить

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионные накопления, которые находятся в Негосударственном пенсионном фонде или Соцфонде, можно получить единой выплатой в некоторых случаях, сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Он напомнил, что с 2002 по 2014 год часть пенсионных отчислений шла на формирование накопительной пенсии, однако с 2014 года эти накопления были заморожены. Сегодня они инвестируются, и доход от инвестиций увеличивает размер накопительной пенсии.

Право на выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, который с 2018 года составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Если накопления меньше или равны 411 750 рублей, их можно получить единой выплатой.

Ежемесячная выплата не может быть меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, который в 2025 году составит 15 250 рублей. Ожидаемый срок выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, поэтому сумма 411 750 рублей получается при умножении десятой части прожиточного минимума на этот период.

Если накопления превышают указанную сумму, гражданин может выбрать между срочной пенсионной выплатой или накопительной пенсией. При первом варианте он сам определяет срок выплат, который должен быть не менее десяти лет. Накопительная пенсия назначается пожизненно, а ее размер рассчитывается на основе накоплений и ожидаемого срока выплаты.

На 31 марта 2025 года в Негосударственных пенсионных фондах получателями накопительных пенсий или срочных выплат были 167 тысяч человек. Ожидается, что в 2025 году Соцфонд будет выплачивать накопительные пенсии 141 тысяче человек и срочные выплаты 46 тысячам. Таким образом, к концу 2025 года около 350 тысяч человек станут получателями накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты, пишет РГ.

Уточнения

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.





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