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Убытки за убытками: как нефтяные компании оказались в глубоком минусе

Нефтяные компании теряют миллиарды: кто оказался в минусе
1:14
Экономика

За первые четыре месяца 2025 года компании Ханты-Мансийского автономного округа в сфере добычи нефти и газа понесли убытки в размере 657 миллиардов рублей, согласно данным Тюменьстата.

Деньги
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Деньги

Чистый финансовый результат, который учитывает прибыль за вычетом убытков, также оказался отрицательным и составил -485,6 миллиарда рублей.

Для сравнения, в предыдущем месяце убытки нефтяных компаний составляли почти 620 миллиардов рублей, только "Сургутнефтегаз" потерял 400 миллиардов с начала года, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года США возобновили закупку циркония у России после перерыва на полтора года. По данным американской статистики, Штаты импортировали циркониевую руду и концентраты на сумму чуть более миллиона долларов, что стало наибольшей покупкой с начала 2002 года. Экспорт циркония из России прекратился в июне 2022 года, а последние разовые отгрузки были в январе прошлого года.

Уточнения

ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в трёх нефтегазоносных провинциях в России: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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