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Миллионный контракт: США вернулись к российскому цирконию

Экспорт циркония из России: США возобновили закупки после длительного перерыва
Экономика

В мае 2023 года США возобновили закупку циркония у России после полтора года перерыва.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

По данным американской статистики, Штаты импортировали циркониевую руду и концентраты на сумму чуть более миллиона долларов, что стало наибольшей покупкой с начала 2002 года.

Экспорт циркония из России прекратился в июне 2022 года, а последние разовые отгрузки были в январе прошлого года. Кроме того, в мае США также закупали цирконий у других стран: Австралии, Южной Африки, Малайзии и Канады, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 9 июля экспортная пошлина на российскую пшеницу обнулится, что произойдет впервые с момента ее введения в июне 2021 года. Таков прогноз Министерства сельского хозяйства. До 2 июля размер пошлины составлял 56,3 рубля за тонну.

Пошлина на экспорт ячменя останется на нулевом уровне, в то время как пошлина на кукурузу вырастет до 961,7 рубля за тонну, по сравнению с 931,6 рубля неделей ранее.

Эти ставки были рассчитаны на основе следующих индикативных цен: 228,7 доллара США за тонну пшеницы (ранее 230,7 доллара США), 195,1 доллара США за тонну ячменя (ранее 195,8 доллара США) и 232,6 доллара США за тонну кукурузы (ранее 232,3 доллара США).

Новые тарифы будут действовать до 15 июля.

Уточнения

Цирко́ний (химический символ — Zr, от лат. Zirconium) — химический элемент 4-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы четвёртой группы, IVB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 40. Простое вещество цирконий — это блестящий переходный металл серебристо-серого цвета. Обладает высокой пластичностью и устойчив к коррозии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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