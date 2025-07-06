Старые батарейки превратились в источник чистой энергии: какие инновации нас ждут

В Австрии разработали катализатор для производства топлива из батареек

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что если бы старые батарейки могли не только не вредить окружающей среде, но и приносить пользу? Австрийские учёные нашли способ превратить отработанные аккумуляторы в чистый метан — топливо будущего.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Топливо из батареи

От отходов к энергии

Исследователи из Технического университета Вены разработали уникальный метод переработки батарей. Они извлекают никель и алюминий из использованных аккумуляторов и создают нанокатализатор, который при температуре всего 250 °C превращает углекислый газ и водород в метан. Этот процесс не требует экстремальных условий и может быть легко масштабирован для промышленного использования.

Замкнутый цикл: экологично и эффективно

Главное преимущество этой технологии — её замкнутость. После окончания срока службы катализаторы можно переработать и использовать повторно, что минимизирует отходы и снижает нагрузку на окружающую среду. Таким образом, вредные отходы превращаются в ценное топливо, а процесс становится частью экономики замкнутого цикла.

Потенциал для глобальных изменений

Если внедрить эту технологию повсеместно, можно значительно сократить количество электронных отходов и одновременно производить экологически чистое топливо. Это открывает путь к энергетической независимости и устойчивому развитию, снижая потребность в добыче невозобновляемых ресурсов.

Цитата

"Этот процесс не только решает проблему утилизации батарей, но и превращает их в источник чистой энергии.", — рассказывают исследователи.

Заключение

Австрийская разработка демонстрирует, как инновационные подходы могут одновременно решать экологические проблемы и обеспечивать устойчивое будущее. Преобразование отходов в ресурс — это не только возможно, но и необходимо для нашего мира.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.



Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.



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