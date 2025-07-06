Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить кожу здоровой и сияющей: лучшие бьюти-приемы без затрат
Кошка подсела на влажный корм: ветеринар предупредил о зависимости
Взрывное упражнение: как бурпи укрепит всё тело и повысит метаболизм
Собчак о Кадышевой: псевдорусский стиль и случайный успех
За 15 минут — на высоту 3000 метров: открыта тайна самой длинной канатной дороги в мире
Актуальные мифы о бензине: факты, которые должны знать все владельцы авто
В России за год снизилось количество разрешений на строительство на 22%
Гигантская капсула времени шокировала археологов своим содержимым
Огород, который работает за вас: один трюк и грядки плодородные годами

Заграничные поездки подорожают уже в июле: главные причины и прогнозы

Летний туристический сезон: отдых за границей станет дороже
1:14
Экономика

По словам руководителя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в июле ожидается увеличение стоимости зарубежных туристических поездок для российских граждан.

билеты на самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
билеты на самолет

По сравнению с июньскими ценами, рост может составить от 10 до 15% из-за сезонного подъема заинтересованности в путешествиях.

В интервью агентству ТАСС Ломидзе подчеркнула, что рост цен обусловлен высоким спросом, типичным для летнего периода, когда значительное количество россиян планирует свой отпуск за границей. Именно в это время наблюдается пик туристической активности.

Глава АТОР также отметила, что в текущем году заграничные поездки стали несколько более выгодными по сравнению с предыдущим годом. Это стало возможным благодаря укреплению российской валюты: текущий курс доллара составляет 78 рублей, в то время как летом 2024 года он достигал 100 рублей.

Несмотря на это, сохраняются определенные сложности при осуществлении международных платежей между российскими и зарубежными организациями, однако подобные трудности существовали и ранее.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона
Новости спорта
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Последние материалы
Маринованная капуста за 24 часа: простой рецепт для яркого вкуса
Летний туристический сезон: отдых за границей станет дороже
Что вы не знали о грудных мышцах: полезные советы от опытных атлетов
Что учесть при покупке слитного купальника — состав, вырез и посадка
Как Герман Ларкин стал свадебным фотографом для Джеффа Безоса: эпизоды из закулисья
Журнал Scientific Reports: эмоциональный эффект от питомцев быстро исчезает
Крапива как натуральное удобрение: эффективная подкормка без химии и затрат
Почему сразу после еды тянет в туалет — объяснение, о котором вы не знали
Мечта родителей в цифрах: сколько стоит по минимуму обставить детскую комнату в 2025 году
Отдых на кону: этот способ кражи данных работает молниеносно — не попадитесь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.