Заграничные поездки подорожают уже в июле: главные причины и прогнозы

Летний туристический сезон: отдых за границей станет дороже

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам руководителя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в июле ожидается увеличение стоимости зарубежных туристических поездок для российских граждан.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ билеты на самолет

По сравнению с июньскими ценами, рост может составить от 10 до 15% из-за сезонного подъема заинтересованности в путешествиях.

В интервью агентству ТАСС Ломидзе подчеркнула, что рост цен обусловлен высоким спросом, типичным для летнего периода, когда значительное количество россиян планирует свой отпуск за границей. Именно в это время наблюдается пик туристической активности.

Глава АТОР также отметила, что в текущем году заграничные поездки стали несколько более выгодными по сравнению с предыдущим годом. Это стало возможным благодаря укреплению российской валюты: текущий курс доллара составляет 78 рублей, в то время как летом 2024 года он достигал 100 рублей.

Несмотря на это, сохраняются определенные сложности при осуществлении международных платежей между российскими и зарубежными организациями, однако подобные трудности существовали и ранее.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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