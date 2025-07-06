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Дрип-пакеты и растворимый кофе в тренде: как Пермский край реагирует на подорожание

Цены на кофе в Перми выросли, но интернет-спрос удвоился
2:00
Экономика

В Пермском крае за последний год зафиксирован рост цен на кофе: теперь 150 граммов обжаренных зерен обходятся в 315 рублей, что на 21% выше, чем прежние 260 рублей. Эти данные предоставлены аналитическим сервисом "Контур.Маркет", который проанализировал 401 тысячу чеков за периоды май-июнь 2024 и 2025 годов.

Молодые люди пьют кофе
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молодые люди пьют кофе

Несмотря на подорожание, интерес к приобретению кофейных зерен в регионе снизился на 11%. На онлайн-площадках стоимость кофе также возросла примерно на треть, как и в розничных магазинах.

Однако спрос на кофе в интернете увеличился почти вдвое (+87,3%), особенно популярными стали дрип-пакеты (+170%), растворимый (+140%) и молотый кофе (+109%), как сообщает сервис "РБК-Пермь".

Рост цен объясняется экспертами колебаниями мировых биржевых котировок и логистическими проблемами. Производители уже несколько лет предупреждали о возможном увеличении стоимости из-за нестабильного урожая. В мае 2025 года торги на бирже даже были приостановлены из-за резкого взлета цен.

В то же время, в Прикамье выросла цена на какао (+9%), при этом спрос на него снизился на 24%. В отличие от других регионов, чай в Пермском крае подешевел на 2%.

Несмотря на рост закупочных цен, владельцы кофеен стараются удерживать стоимость напитков, чтобы не потерять посетителей. Ожидается, что в будущем сезоне цена на зеленое зерно может снизиться, но пока неясно, как это отразится на конечной цене для потребителей.

Эксперты полагают, что жители Перми могут сократить потребление кофе, но не откажутся от него полностью.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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