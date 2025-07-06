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Тюменские семьи изменили приоритеты: куда теперь направляют материнский капитал?

Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Экономика

В первом квартале 2025 года в Тюменском регионе наблюдались изменения в приоритетах использования средств материнского капитала.

Деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

По данным, предоставленным пресс-службой Социального фонда России (СФР) по Тюменской области, увеличилось число заявлений на получение ежемесячных выплат, в то время как количество обращений за средствами для улучшения жилищных условий уменьшилось.

Число семей, получающих ежемесячные выплаты из материнского капитала, выросло на 37,5% — с 3,3 тысяч в первом квартале 2024 года до 4,6 тысяч в аналогичном периоде 2025 года. Вместе с тем, выплаты на улучшение жилищных условий сократились на 26% — с 2,3 тысяч до 1,7 тысяч. Несмотря на это, общее количество выплат по материнскому капиталу увеличилось с 6,9 тысяч до 7,9 тысяч, достигнув суммы в 1,3 млрд рублей (в аналогичном периоде 2024 года — 1,6 млрд рублей).

По мнению Оксаны Васильевой, доцента Финансового университета при правительстве РФ, изменение структуры использования маткапитала напрямую связано с текущей экономической ситуацией и доступностью ипотечных кредитов.

Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи", сообщила о сокращении количества ипотечных сделок в Тюменской области на 63,7% с начала 2025 года в годовом исчислении.

Виталий Левенков, управляющий отделением СФР по Тюменской области, подчеркнул, что семьи могут распоряжаться средствами материнского капитала, выбирая одно или несколько направлений, включая улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты и другие.

В 2025 году размер ежемесячной выплаты из материнского капитала семьям с детьми до трех лет составляет 17,2 тыс. рублей, при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 35,4 тыс. рублей, пишет РБК.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Получить материнский капитал можно только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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