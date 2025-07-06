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2026 год станет поворотным для Нового банка развития: выбор пал на Россию

Россия примет Новый банк развития в 2026 году: что известно
1:26
Экономика

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Министерства финансов РФ, ежегодное собрание Нового банка развития (НБР) стран БРИКС в 2026 году состоится на территории России.

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На юбилейном, десятом по счету, заседании совета управляющих банком, проходившем в Рио-де-Жанейро, Бразилия, было принято положительное решение по заявкам Колумбии и Узбекистана о вступлении в ряды членов Нового банка развития (НБР). Кроме того, было установлено, что следующее годовое собрание, запланированное на 2026 год, пройдет в Российской Федерации.

Присоединение Колумбии и Узбекистана увеличило общее число стран-участниц НБР до одиннадцати. До этого момента в состав банка уже входили такие государства, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Алжир.

В рамках заседания управляющие также обсудили текущие итоги реализации стратегии развития банка.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, которые приводятся в официальном сообщении, банк призван стать самостоятельным центром генерации инновационных идей в сфере глобального экономического развития, а также усилить собственную аналитическую деятельность.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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