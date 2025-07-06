Неожиданный скачок? Международные резервы России выросли до 687,7 млрд долларов

687,7 млрд долларов: Россия увеличила свои резервы за неделю

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Центральным банком Российской Федерации, объем международных резервов России достиг 687,7 миллиарда долларов США по состоянию на 27 июня.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Неделей ранее, 20 июня, этот показатель составлял 687,2 миллиарда долларов. Следовательно, за отчетный период наблюдался рост резервов на 0,5 миллиарда долларов, согласно "Интерфаксу".

Международные резервы — это ликвидные активы, находящиеся под контролем Центробанка и правительства Российской Федерации. В их состав входят валютные активы, запасы монетарного золота, специальные права заимствования (СДР), определяемые Международным валютным фондом, резервная позиция страны в МВФ, а также другие виды резервных активов.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.