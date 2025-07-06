Цифровой рубль станет спасательным кругом для пассажиров: что банки готовят в случае задержки рейсов

Цифровой рубль: как банки будут компенсировать задержки авиарейсов

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках пилотного проекта по внедрению цифрового рубля ВТБ работает над созданием системы автоматических компенсационных выплат в случае задержки авиарейсов, осуществляемых в цифровой валюте.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Об этом сообщила Елена Четверикова, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса и старший вице-президент ВТБ, на Финансовом конгрессе Банка России.

Она подчеркнула, что идет активная работа над концепцией автоматической выплаты компенсаций цифровыми рублями при задержках рейсов, пишет ТАСС.

Цифровой рубль представляет собой цифровую версию российской национальной валюты, выпуск которой планируется Банком России в дополнение к уже существующим формам денег. Согласно представленному законопроекту, крупнейшие банковские организации обязаны будут предоставить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями начиная с 1 сентября 2026 года. Центральный Банк предполагает, что цифровой рубль станет широко используемым способом расчетов в перспективе ближайших пяти-семи лет.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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