Экспортные тревоги: рубль рекордно ослаб в расчётах с Турцией

По данным отчетов Центробанка Турции, использование рубля в турецких экспортных операциях в мае 2024 года достигло самого низкого значения с сентября 2022 года, составив всего 0,2%.
Ранее, в апреле текущего года, этот показатель был несколько выше (0,26%), а в мае 2023 года – 0,34%. Наивысшая доля рубля в экспортных расчетах наблюдалась в сентябре предыдущего года, достигнув 0,66%.
В импортных операциях Турции позиции рубля также немного ослабли, его доля составила 0,065% в мае текущего года. В импортных расчётах доминирует доллар (59,4%), а евро занимает второе место с показателем 31,4%. Таким образом, в импортных операциях наблюдается зеркальное отражение ситуации с экспортными платежами, согласно РИА Новости.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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