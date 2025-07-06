Экспортные тревоги: рубль рекордно ослаб в расчётах с Турцией

Рубль теряет позиции: доля в турецком экспорте достигла минимума

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным отчетов Центробанка Турции, использование рубля в турецких экспортных операциях в мае 2024 года достигло самого низкого значения с сентября 2022 года, составив всего 0,2%.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турция

Ранее, в апреле текущего года, этот показатель был несколько выше (0,26%), а в мае 2023 года – 0,34%. Наивысшая доля рубля в экспортных расчетах наблюдалась в сентябре предыдущего года, достигнув 0,66%.

В импортных операциях Турции позиции рубля также немного ослабли, его доля составила 0,065% в мае текущего года. В импортных расчётах доминирует доллар (59,4%), а евро занимает второе место с показателем 31,4%. Таким образом, в импортных операциях наблюдается зеркальное отражение ситуации с экспортными платежами, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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