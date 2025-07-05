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Цифровые активы: как БРИКС планирует изменить мировую экономику

Центральные банки БРИКС договорились развивать цифровые активы
1:17
Экономика

Страны БРИКС обсудили использование цифровых финансовых активов и цифровых валют для трансграничных расчетов.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Антон Силуанов, министр финансов России, сообщил, что эта тема была в центре внимания на встрече.

Он отметил, что использование этих новых финансовых инструментов должно быть частью повестки БРИКС. Вопросы, связанные с трансграничными платежами и цифровыми активами, были обсуждены на сессии Центральных банков, и стороны договорились продолжать развивать эту тему, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Южная и Западная Европа столкнулись с аномальной жарой. В Уэльве (Испания) 28 июня был зафиксирован новый температурный рекорд для этого месяца — термометры показали 46 градусов Цельсия. Предупреждения о высоких температурах были объявлены во Франции, Италии, Португалии, Греции и Великобритании.

Из-за проблем в работе, вызванных жарой, некоторые европейские атомные электростанции снизили объемы производства электроэнергии. На швейцарской АЭС "Безнау" оба энергоблока были полностью остановлены в связи с экстремальными температурными условиями.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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