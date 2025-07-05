Азербайджанские томаты в России. Зачем их оставляют на прилавках?

Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз не планирует запрещать импорт томатов из Азербайджана — рынок сам справится с этим вопросом.
Она отметила, что в России рынок томатов и огурцов сбалансирован, хотя и подвержен сезонным колебаниям. Летом, например, много своих овощей, которые выращивают в личных подсобных хозяйствах.
Продукция из Азербайджана, Узбекистана и Турции считается нишевой. Лут подчеркнула, что если на местном рынке будет достаточно продукции, то импорт не потребуется, а если не хватит, то помощь придет от "друзей" из этих стран, пишет РГ.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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