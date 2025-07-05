Азербайджанские томаты в России. Зачем их оставляют на прилавках?

Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз не планирует запрещать импорт томатов из Азербайджана — рынок сам справится с этим вопросом.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Она отметила, что в России рынок томатов и огурцов сбалансирован, хотя и подвержен сезонным колебаниям. Летом, например, много своих овощей, которые выращивают в личных подсобных хозяйствах.

Продукция из Азербайджана, Узбекистана и Турции считается нишевой. Лут подчеркнула, что если на местном рынке будет достаточно продукции, то импорт не потребуется, а если не хватит, то помощь придет от "друзей" из этих стран, пишет РГ.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.