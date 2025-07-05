Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие тренировки для утра: йога, кардио и HIIT для зарядки и потери калорий
Штрафы и запреты: как изменится сценическое шоу воссоединившейся группы Тату
Ультрапереработанные продукты увеличивают риск преждевременной смерти на 10% — исследование США
Эти два компонента сохранят красоту вашего букета дольше привычного
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют

Почему эта американка бросила всё ради жизни в Марокко — и как она преуспела в образовании

Как американка открыла школу в Марокко: история успеха
1:59
Экономика

Джули Уилберн, которой сейчас 53 года, никак не предполагала, что через десять с лишним лет после переезда из американского штата Мэриленд в Марокко, она станет директором собственной школы. Но именно так и сложилось.

Касабланка
Фото: commons.wikimedia.org by Antony Stanley from Gloucester, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Касабланка

"Все началось с того, что я взяла на обучение четырех детей прямо у себя дома, а затем постепенно начала создавать небольшую школу. Прошло 13 лет, и теперь в моей школе обучаются от 60 до 65 учеников", — поделилась Уилберн с изданием Business Insider.

Уилберн рассказала, что до переезда работала в небольших религиозных школах в Мэриленде. Когда она встретила своего будущего мужа, уроженца Марокко, то решила, что хочет изменить свою жизнь.

После переезда в Марокко Уилберн устроилась на работу преподавателем. Когда школа, в которой она работала, закрылась, она решила основать собственную микрошколу.

"Многие люди переезжают из развитых стран, потому что качество жизни здесь выше", — отметила Уилберн, добавив, что в Марокко ей нравится доступность свежих продуктов.

Пара также сочла, что жизнь в Соединенных Штатах становится слишком дорогой. Она привела пример со счетом за электричество: в Америке она платила около 400 долларов в месяц, а в Марокко ее счет составляет всего 25 долларов.

Уилберн — одна из многих американцев, которые покинули США в поисках более доступной и качественной жизни.

Хотя ее школа теперь больше, чем типичная микрошкола, Уилберн говорит, что такая структура помогает учащимся в регионе добиваться успехов.

"Наша школа — это как семья. Они ходят друг к другу в гости, вместе отмечают дни рождения, — сказала Уилберн. — Это то, что отличает нашу школу от более крупных учебных заведений".

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. В узкой морской полосе, разделяющей Марокко и Испанию, между двумя странами находятся спорные анклавы, а именно — Сеута, Мелилья и ряд островов. Столица — Рабат.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют
Что нельзя делать при вождении с МКПП — советы экспертов
Почему омлет не поднимается и как это исправить
Трендовый маникюр Сорбет 2025: создайте полупрозрачный и свежий летний образ
Имбирь для иммунитета и пищеварения: когда он полезен, а когда опасен для здоровья
Билеты до 20 тыс. рублей: Козловский вновь сыграет в Москве после двухлетнего перерыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.