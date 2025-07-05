Почему эта американка бросила всё ради жизни в Марокко — и как она преуспела в образовании

Как американка открыла школу в Марокко: история успеха

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Джули Уилберн, которой сейчас 53 года, никак не предполагала, что через десять с лишним лет после переезда из американского штата Мэриленд в Марокко, она станет директором собственной школы. Но именно так и сложилось.

Фото: commons.wikimedia.org by Antony Stanley from Gloucester, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Касабланка

"Все началось с того, что я взяла на обучение четырех детей прямо у себя дома, а затем постепенно начала создавать небольшую школу. Прошло 13 лет, и теперь в моей школе обучаются от 60 до 65 учеников", — поделилась Уилберн с изданием Business Insider.

Уилберн рассказала, что до переезда работала в небольших религиозных школах в Мэриленде. Когда она встретила своего будущего мужа, уроженца Марокко, то решила, что хочет изменить свою жизнь.

После переезда в Марокко Уилберн устроилась на работу преподавателем. Когда школа, в которой она работала, закрылась, она решила основать собственную микрошколу.

"Многие люди переезжают из развитых стран, потому что качество жизни здесь выше", — отметила Уилберн, добавив, что в Марокко ей нравится доступность свежих продуктов.

Пара также сочла, что жизнь в Соединенных Штатах становится слишком дорогой. Она привела пример со счетом за электричество: в Америке она платила около 400 долларов в месяц, а в Марокко ее счет составляет всего 25 долларов.

Уилберн — одна из многих американцев, которые покинули США в поисках более доступной и качественной жизни.

Хотя ее школа теперь больше, чем типичная микрошкола, Уилберн говорит, что такая структура помогает учащимся в регионе добиваться успехов.

"Наша школа — это как семья. Они ходят друг к другу в гости, вместе отмечают дни рождения, — сказала Уилберн. — Это то, что отличает нашу школу от более крупных учебных заведений".

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. В узкой морской полосе, разделяющей Марокко и Испанию, между двумя странами находятся спорные анклавы, а именно — Сеута, Мелилья и ряд островов. Столица — Рабат.





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