Экспортная пошлина на пшеницу обнуляется: что это значит для рынка

Пшеница освобождается от пошлины: как это повлияет на экономику

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 9 июля экспортная пошлина на российскую пшеницу обнулится, что произойдет впервые с момента ее введения в июне 2021 года. Таков прогноз Министерства сельского хозяйства.

Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пшеница

До 2 июля размер пошлины составлял 56,3 рубля за тонну.

Пошлина на экспорт ячменя останется на нулевом уровне, в то время как пошлина на кукурузу вырастет до 961,7 рубля за тонну, по сравнению с 931,6 рубля неделей ранее.

Эти ставки были рассчитаны на основе следующих индикативных цен: 228,7 доллара США за тонну пшеницы (ранее 230,7 доллара США), 195,1 доллара США за тонну ячменя (ранее 195,8 доллара США) и 232,6 доллара США за тонну кукурузы (ранее 232,3 доллара США).

Новые тарифы будут действовать до 15 июля.

Россия внедрила зерновой демпфер 2 июня 2021 года, механизм, включающий плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, а также перенаправление доходов от этих пошлин на поддержку сельскохозяйственных производителей. Размер пошлин пересчитывается еженедельно, основываясь на индикаторах, полученных из цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Изначально ставки пошлин были определены в долларах США, но с июля 2022 года они устанавливаются в рублях. Пошлина составляет 70% разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначальная базовая цена для расчета пошлин составляла 15 000 рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была увеличена до 17 000 и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу установлена в размере 18 000 рублей, а на ячмень и кукурузу — 16 875 рублей за тонну, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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