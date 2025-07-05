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Ипотечные ставки падают: что это значит для заёмщиков и рынка недвижимости

Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
2:05
Экономика

Согласно опросу, проведенному среди российских кредитных организаций, большинство банковских учреждений в стране фиксируют снижение ипотечных ставок.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок в диапазоне от 0,5% до 2% с 1 июля, величина которого зависит от размера первоначального взноса. Таким образом, минимальная ставка теперь составляет 21,4%. Это уже второе снижение, предпринятое крупнейшим банком за последний месяц.

ВТБ с 20 июня скорректировал ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья, достигнув максимального снижения в 2,2%. Минимальная ставка по данным предложениям теперь составляет 25,3%.

ПСБ в течение июня снизил ставки по ипотеке на вторичное жилье на 2,7%, а с 3 июля — на 2,9% по стандартным программам для приобретения жилья в новостройках.

"Абсолют банк" заявил о снижении ставок по ряду своих программ в период с 3 июля, снижение составило от 2,5% до 4,7%.

Совкомбанк последовал примеру, снизив ставки 2 июля на 1-1,5%. Базовая ставка для покупки квартир и апартаментов в новостройках, а также на индивидуальное жилищное строительство, начинается от 23,99%.

В банке "Санкт-Петербург" отметили, что их прогнозы относительно снижения ставок совпадают с ожиданиями основных участников рынка, и положительные тенденции ожидаются во втором полугодии.

Эти изменения в банковской политике стали возможными после решения Центрального Банка о снижении ключевой ставки в начале июня до 20%, что стало первым уменьшением почти за три года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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