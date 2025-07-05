Лето — лучший период для старта: почему компании берут сотрудников без опыта

Почему летом проще найти работу: секреты сезонного трудоустройства

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В летние месяцы активность соискателей заметно снижается, так как многие предпочитают отдохнуть или отложить поиск работы до осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Однако те, кто продолжает активно рассылать резюме и посещать собеседования, оказываются в более выгодном положении, поскольку уровень конкуренции значительно падает, что увеличивает вероятность успешного трудоустройства.

Нехватка кадров и сезонная занятость характерны для летнего периода, когда отпуска берут не только кандидаты, но и сотрудники компаний. Организации испытывают дефицит персонала и стремятся оперативно заполнить открытые позиции. Особенно это актуально для индустрии туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сферы организации мероприятий и рекламы. Зачастую летом реализуются масштабные сезонные проекты, требующие привлечения дополнительной рабочей силы.

Временная работа, полученная в летний период, нередко может стать постоянной. Оценив сотрудника во время сезонной занятости, работодатель может предложить ему перейти в штат после завершения проекта. Для молодых специалистов и студентов это отличная возможность получить свой первый профессиональный опыт и наладить полезные контакты.

Крупные компании уже летом начинают готовиться к осенним проектам: разрабатывают бюджет, распределяют ресурсы и ищут новых сотрудников. Поэтому самые привлекательные вакансии часто заполняются заранее, еще до сентябрьского оживления на рынке труда, пишет Sakh.online.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.