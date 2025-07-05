Он сбежал от американской мечты в Аргентину, но нашёл спасение в Албании

Американец сбежал от долгов: как Албания стала его спасением

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2022 году Грейсон Фергюсон из США перебрался в Аргентину, чтобы заняться выплатой студенческого кредита.

Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

Однако после выборов 2023 года его расходы ощутимо возросли, вынудив его искать более экономичные варианты для проживания. В результате он переехал в Албанию, надеясь на улучшение своего финансового положения и психического здоровья.

"Оставаясь в Штатах, я бы не смог воплотить свою американскую мечту", — делится он.

После окончания колледжа во время рецессии 2008 года, найти работу было крайне сложно. Чтобы выплачивать студенческий кредит, начальный размер которого составлял около 900 долларов в месяц, он строил карьеру, публикуя статьи в журналах о путешествиях и новостных изданиях.

Пандемия COVID привела к потере клиентов и ухудшению финансового состояния. Ежемесячные выплаты по кредитам и аренда достигали почти 2000 долларов, не считая расходов на автомобиль. Сначала он переехал к сестре, а затем пытался жить в недорогом трейлере, но это не помогло компенсировать потерянный доход.

В 2022 году он решил покинуть США и переехать в Аргентину со своими двумя собаками, надеясь, что более низкая стоимость жизни позволит ему сократить расходы и уменьшить долг.

Какое-то время все шло хорошо, он откладывал деньги и начал выплачивать долги. Однако, вместе с финансовым успехом пришла и обратная сторона жизни за границей: трудности в общении с местными жителями и чувство изоляции привели к депрессии.

Учитывая ухудшение экономической ситуации в Аргентине и состояние своего психического здоровья, он принял решение о переезде в Албанию в 2025 году.

Здесь снял обустроенную квартиру с двумя комнатами в албанской столице Тиране. Вместе с коммунальными платежами общая сумма за первый месяц составила 650 долларов.

Албания еще не стала популярным местом для переезда среди иностранцев. Возможно, она не так знаменита, как Испания или Италия, но местные жители отмечают значительный рост числа приезжих в последнее время.

Экономическая ситуация в Албании получше. Цены на большинство товаров здесь ниже, чем в Аргентине. К примеру, чашка кофе стоит всего 59 центов, пишет Business Insider.

Уточнения

Трейлер (автодом) — жилой прицеп для семейных загородных поездок, для временного или постоянного проживания, заменяющего проживание в доме.





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