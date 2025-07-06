Запорожская АЭС вновь обесточена — что произошло на этот раз

Министр энергетики Галущенко заявил об ударе по линии электропередачи ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция вновь оказалась в центре внимания: все внешние линии электропередачи, обеспечивающие её энергоснабжение, были отключены. Это уже девятый случай полной потери внешнего питания с начала конфликта, что подчеркивает крайнюю уязвимость объекта.

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Критическая ситуация на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что станция оставалась без внешнего питания в течение 3,5 часов, после чего электроснабжение было восстановлено. В этот период ЗАЭС полагалась на аварийные дизельные генераторы, чтобы поддерживать работу систем охлаждения и предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "ядерная безопасность в Украине остается крайне нестабильной", подчеркнув, что это уже девятый случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала военных действий в феврале 2022 года.

Причины отключения

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обвинил российские войска в обстреле, который привел к отключению последней линии электропередачи, связывающей ЗАЭС с украинской энергосистемой.

"Враг ударил по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", — сказал Галущенко.

Однако представители МАГАТЭ и российская администрация станции не подтвердили эту информацию. Они сообщили, что высоковольтная линия была восстановлена, и не зафиксировано нарушений в работе станции, повышенного уровня радиации или угроз безопасности.

Станция в режиме холодной остановки

Хотя все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, они продолжают требовать постоянного охлаждения. Это возможно только при наличии стабильного внешнего электроснабжения. В случае его отсутствия станция вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы, что представляет собой временное и ненадежное решение.

МАГАТЭ неоднократно предупреждало о риске ядерной аварии на ЗАЭС, подчеркивая, что ситуация с ядерной безопасностью остается крайне нестабильной.

Контекст и последствия

ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится под контролем российских войск с марта 2022 года. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в действиях, ставящих под угрозу безопасность станции.

Недавнее отключение подчеркивает необходимость срочных международных усилий по обеспечению безопасности ЗАЭС и предотвращению возможной ядерной катастрофы.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ; англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.



Запоро́жская АЭ́С (ЗАЭС; укр. Запорізька АЕС, ЗАЕС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины/



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