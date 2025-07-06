Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто дурачок, и все это понимают: бывший муж Ксении Бородиной высказался о наивности женщин
Вы всё делаете правильно? 5 причин, почему кондиционер не работает на ваших волосах
Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ
Диетологи назвали черешню источником мелатонина
Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?
Защищаем капусту от вредителей на дачном участке
Нарушения ПДД со стороны полиции: что разрешено по закону

Запорожская АЭС вновь обесточена — что произошло на этот раз

Министр энергетики Галущенко заявил об ударе по линии электропередачи ЗАЭС
Экономика

Запорожская атомная электростанция вновь оказалась в центре внимания: все внешние линии электропередачи, обеспечивающие её энергоснабжение, были отключены. Это уже девятый случай полной потери внешнего питания с начала конфликта, что подчеркивает крайнюю уязвимость объекта.

Линии электропередач
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Линии электропередач

Критическая ситуация на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что станция оставалась без внешнего питания в течение 3,5 часов, после чего электроснабжение было восстановлено. В этот период ЗАЭС полагалась на аварийные дизельные генераторы, чтобы поддерживать работу систем охлаждения и предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "ядерная безопасность в Украине остается крайне нестабильной", подчеркнув, что это уже девятый случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала военных действий в феврале 2022 года.

Причины отключения

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обвинил российские войска в обстреле, который привел к отключению последней линии электропередачи, связывающей ЗАЭС с украинской энергосистемой.

"Враг ударил по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", — сказал Галущенко.

Однако представители МАГАТЭ и российская администрация станции не подтвердили эту информацию. Они сообщили, что высоковольтная линия была восстановлена, и не зафиксировано нарушений в работе станции, повышенного уровня радиации или угроз безопасности.

Станция в режиме холодной остановки

Хотя все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, они продолжают требовать постоянного охлаждения. Это возможно только при наличии стабильного внешнего электроснабжения. В случае его отсутствия станция вынуждена переходить на аварийные дизельные генераторы, что представляет собой временное и ненадежное решение.

МАГАТЭ неоднократно предупреждало о риске ядерной аварии на ЗАЭС, подчеркивая, что ситуация с ядерной безопасностью остается крайне нестабильной.

Контекст и последствия

ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится под контролем российских войск с марта 2022 года. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в действиях, ставящих под угрозу безопасность станции.

Недавнее отключение подчеркивает необходимость срочных международных усилий по обеспечению безопасности ЗАЭС и предотвращению возможной ядерной катастрофы.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ; англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. 

Запоро́жская АЭ́С (ЗАЭС; укр. Запорізька АЕС, ЗАЕС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины/

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Домашние животные
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Последние материалы
Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ
Диетологи назвали черешню источником мелатонина
Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?
Защищаем капусту от вредителей на дачном участке
Нарушения ПДД со стороны полиции: что разрешено по закону
В Австрии разработали катализатор для производства топлива из батареек
Названа самая здоровая порода собак — датско-шведский фермерский пёс
Семейный отдых на Стромболи: вулканические извержения, чёрный песок и море впечатлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.