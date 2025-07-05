Осторожно! Эти три слова могут обернуться для вас бедой при общении с мошенниками

Алексей Ершов, замдиректора Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана, предупреждает, что при разговоре с мошенниками не стоит использовать слова "верно", "согласен" или "подтверждаю".
Эти слова могут дать мошенникам уверенность в том, что вы согласны с ними. Слово "да" не имеет юридической силы для договоров, но лучше избегать подтверждений.
Он также упомянул о технологии дипфейков, которая позволяет создать копию голоса за 3-5 минут простого разговора, а для более реалистичной версии требуется около 15 минут. Ершов призывает россиян быть осторожными и не сообщать личные данные, коды из СМС и банковских приложений. Лучший способ защититься — просто сбросить звонок, согласно RT.
Дипфейк (англ deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.
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