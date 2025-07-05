Деньги не спят: Казахстан получил рекордные денежные переводы

Лидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Национальным банком, в текущем году объем денежных переводов, поступивших в Казахстан через международные системы, достиг отметки в 3,6 миллиарда тенге (более 546 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Казахский тенге

Этот показатель является наивысшим, как минимум, с 2017 года, что свидетельствует о значительном росте входящих переводов.

Лидирующая позиция по объему переводов принадлежит Российской Федерации, откуда поступило 4,6 миллиарда тенге (более 697 млн рублей). Великобритания занимает второе место с 19% от общего объема средств, переведенных в Казахстан через международные системы. При этом разрыв между Великобританией и Узбекистаном, занимающим третье место, существенный: из Узбекистана поступило около 2 миллиардов тенге (более 303 млн рублей).

Интересно отметить, что число транзакций из Великобритании также было значительным — 9,9 тысячи операций, что является вторым по величине показателем. Первое место по количеству транзакций занимает РФ (16,5 тысячи), а третье — Германия (4,7 тысячи), согласно baq.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.





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