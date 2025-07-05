Восьмёрка ОПЕК+ готовит сюрприз: на сколько увеличат добычу в августе

Восьмёрка ОПЕК+ пришла к согласию: сокращённые объёмы нефти постепенно возвращаются на рынок

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемь государств, входящих в ОПЕК+ и добровольно снижающих объемы добычи нефти, проведут онлайн-конференцию 5 июля, чтобы обсудить производственный план на август.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

Первоначально встреча была запланирована на 6 июля, однако дату перенесли на день раньше.

В число стран, взявших на себя обязательства по добровольной корректировке уровня добычи, входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. С начала 2024 года эти страны в совокупности сократили добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки на добровольной основе.

Начиная с апреля 2024 года, они постепенно возвращают сокращенные объемы нефти на рынок. В апреле "восьмерка" следовала первоначальному плану, увеличив добычу на 138 тысяч баррелей в сутки, а на май, июнь и июль согласовала ускоренное наращивание производства — на 411 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Это соответствует изначальному плану увеличения добычи на три месяца.

По информации Reuters и Bloomberg, ссылающихся на источники в делегациях, рассматривается возможность дальнейшего увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. В случае принятия такого решения, на рынок может вернуться 1,78 миллиона баррелей в сутки из 2,2 миллиона баррелей в сутки, добровольно сокращенных ранее.

Тем не менее, эти планы не принимают во внимание компенсацию переизбытка добычи, допущенного семью из восьми стран ОПЕК+ в период действия добровольных ограничений. В общей сложности, с апреля 2025 года по июнь 2026 года "восьмерка" должна компенсировать перепроизводство в объеме 4,572 миллиона баррелей в сутки. Более 70% этого объема приходится на Казахстан и Ирак, согласно ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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