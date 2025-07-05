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Пять работ, одно резюме: как индийский инженер шокировал технологический мир

Индийский инженер поразил Кремниевую долину: работа на пять компаний одновременно
1:47
Экономика

В Кремниевой долине разгорелся скандал из-за индийского инженера-программиста Сохама Пареха, которого обвинили в том, что он одновременно работал на пять технологических компаний!

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Это подняло вопросы о практике найма в стартапах и ответственности за удаленную работу.

Парех, проживающий в Индии, подвергся критике от основателей стартапов, связанных с Y Combinator, которые утверждают, что он исказил информацию о своем трудовом стаже. Основатель Playground AI Сухайл Доши был первым, кто раскрыл эту ситуацию, отметив, что его компания уволила Пареха всего через неделю после найма в 2024 году.

Доши поделился своими опасениями в социальных сетях, предупредив других о том, что Парех работает в нескольких стартапах одновременно и призывая быть осторожными. Он также утверждал, что резюме Пареха на 90 % было поддельным.

Другие руководители также поделились своими историями о Парехе. Генеральный директор Fleet AI Николай Упоров заявил, что Парех работал в его компании и что к его работе не было нареканий. Мэтью Паркхерст, генеральный директор Antimetal, рассказал, что уволил Пареха, когда узнал о его множественных работах, но отметил, что тот был умным и приятным человеком.

Исследование 2024 года показало, что треть удаленных работников имеют несколько мест работы. Это связано с ростом стоимости жизни и тем, что многие удаленные функции работника легко совмещаются, и производительность при этом не снижается, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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