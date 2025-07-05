Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рублёв без цензуры: теннис превращается в силовой тир
Куриные желудки и сердечки признаны источником полезного белка
7 шагов к идеальным луковым кольцам в кляре для настоящих гурманов!
Названы 5 надежных двигателей для российских дорог
Никогда не кладите чемодан на кровать: ошибка, которую совершают почти все путешественники
Панды остаются под угрозой вымирания из-за утраты среды обитания
Микропластик на кухне: как снизить риски пластикового загрязнения
Необычный метод посева свёклы: как июль меняет правила игры
Топ-5 европейских мест, которые нельзя пропустить в 2025 году

Морские течения на грани: к чему приведёт остановка атлантической циркуляции

Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима
2:38
Экономика

Прогнозы учёных настораживают: есть вероятность, что в ближайшие десятилетия Атлантическое меридиональное обращающееся течение (AMOC) может столкнуться с угрозой полного разрушения. Если это произойдёт, последствия для климата будут катастрофическими. Ожидаются экстремальные изменения в климате, включая резкое понижение температуры и серьёзные проблемы с осадками.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

Потеря хода Атлантического течения

Одним из основных факторов, который поддерживает стабильность климата в Европе и Северной Америке, является AMOC. Это мощное океаническое течение играет ключевую роль в перераспределении тепла по всей планете, особенно в северной части Атлантического океана. Это "плавник" океана смачивает холодные воды с юга и тепло из Севера, влияя на климат. Однако с каждым годом эта система ослабевает.

Совсем недавно учёные зафиксировали сокращение мощности течения на 25-28% за последние десятилетия. Это увеличение количества пресной воды, поступающей в океан с тающими ледниками Гренландии, может изменять солёность вод и тем самым замедлять работу AMOC.

Какие изменения нас ждут

Снижение активности AMOC может повлечь за собой резкие климатические изменения. Ожидается, что температура на континенте может снизиться на 5-10 градусов в течение десятилетий, при этом зимы станут намного холоднее, а лето — жарче. Регионы Европы, особенно Западная и Северная, могут столкнуться с суровыми холодами (-30…-35 градусов) зимой и аномальными жаркими летними периодами (40-45 градусов). Также усилится засуха, что приведёт к дефициту осадков и к сильным засухам, особенно в последние десятилетия века.

Долгосрочные последствия

Это явление влечёт за собой не только климатические катастрофы, но и серьёзные проблемы для энергетической инфраструктуры, особенно в Европе. Потребность в отоплении зимой и охлаждении летом значительно возрастёт, что создаст дополнительные сложности для энергетических систем.

Как это изменить

Однако не всё потеряно. Если правительствам удастся провести глобальные мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, возможно частичное стабилизирование ситуации. Однако действия должны быть долгосрочными, требующими не менее полувека, и их нужно будет начать прямо сейчас.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Морские (океанские) течения — постоянные или периодические потоки в толще мирового океана и морей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Волосы мечты: 4 проверенных метода для головокружительной длины и объема
На фабриках порнографии работали свои специалисты-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов… — писала газета Русское слово 5 июля 1908 года
Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима
Алиса Милано и звёзды Зачарованных оплакивают смерть Джулиана Макмэхона
Как сжечь до 500 ккал в день без диет и спортзала: секрет тренера
Дыхание с удлинённым выдохом помогает снизить давление
Не выбрасывайте старый шланг: вот как он может преобразить ваш огород
Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными
Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.