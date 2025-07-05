Морские течения на грани: к чему приведёт остановка атлантической циркуляции

Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогнозы учёных настораживают: есть вероятность, что в ближайшие десятилетия Атлантическое меридиональное обращающееся течение (AMOC) может столкнуться с угрозой полного разрушения. Если это произойдёт, последствия для климата будут катастрофическими. Ожидаются экстремальные изменения в климате, включая резкое понижение температуры и серьёзные проблемы с осадками.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Глобально потепление

Потеря хода Атлантического течения

Одним из основных факторов, который поддерживает стабильность климата в Европе и Северной Америке, является AMOC. Это мощное океаническое течение играет ключевую роль в перераспределении тепла по всей планете, особенно в северной части Атлантического океана. Это "плавник" океана смачивает холодные воды с юга и тепло из Севера, влияя на климат. Однако с каждым годом эта система ослабевает.

Совсем недавно учёные зафиксировали сокращение мощности течения на 25-28% за последние десятилетия. Это увеличение количества пресной воды, поступающей в океан с тающими ледниками Гренландии, может изменять солёность вод и тем самым замедлять работу AMOC.

Какие изменения нас ждут

Снижение активности AMOC может повлечь за собой резкие климатические изменения. Ожидается, что температура на континенте может снизиться на 5-10 градусов в течение десятилетий, при этом зимы станут намного холоднее, а лето — жарче. Регионы Европы, особенно Западная и Северная, могут столкнуться с суровыми холодами (-30…-35 градусов) зимой и аномальными жаркими летними периодами (40-45 градусов). Также усилится засуха, что приведёт к дефициту осадков и к сильным засухам, особенно в последние десятилетия века.

Долгосрочные последствия

Это явление влечёт за собой не только климатические катастрофы, но и серьёзные проблемы для энергетической инфраструктуры, особенно в Европе. Потребность в отоплении зимой и охлаждении летом значительно возрастёт, что создаст дополнительные сложности для энергетических систем.

Как это изменить

Однако не всё потеряно. Если правительствам удастся провести глобальные мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, возможно частичное стабилизирование ситуации. Однако действия должны быть долгосрочными, требующими не менее полувека, и их нужно будет начать прямо сейчас.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



Морские (океанские) течения — постоянные или периодические потоки в толще мирового океана и морей.



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