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Рубль на распутье: какой курс выгоднее для России — 80 или 100 за доллар

Сильный рубль против слабого: кто выиграет в 2025 году
1:05
Экономика

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что курс рубля в диапазоне 90-100 рублей за доллар к концу года был бы более обоснованным, учитывая баланс интересов государственного сектора, бюджета, экспортеров и денежно-кредитной стратегии.

ребенок с копилкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с копилкой

Он отметил, что вопрос заключается не в том, вреден ли сильный рубль, а насколько он соответствует текущей структуре российской экономики.

После резкого ослабления в 2023 году рубль начал укрепляться, что вызвало дискуссии о допустимом уровне курса. Гаврилов подчеркнул, что фактический курс опустился ниже 80 рублей за доллар, в то время как многие участники внешнеэкономической деятельности рассчитывали на курс ближе к 90-100 рублей.

Сильный рубль негативно сказывается на экспортных поступлениях и, следовательно, на бюджете. Поскольку российский экспорт в значительной степени сырьевой, снижение курса доллара по отношению к рублю уменьшает рублевую выручку экспортеров, что сокращает налогооблагаемую прибыль и поступления в бюджет. Это особенно важно в условиях прогнозируемого дефицита федерального бюджета свыше 1 трлн рублей.

Для некоторых отраслей, таких как нефтегазовая и металлургическая, текущее укрепление рубля снижает рентабельность. Экспортеры, ожидавшие курс выше 90 рублей, пересматривают свои инвестиционные планы и могут запрашивать фискальные послабления.

Однако сильный рубль также помогает замедлить инфляцию, так как удешевление импорта снижает конечные цены на товары. Гаврилов отметил, что высокая ключевая ставка требует больших бюджетных затрат, и сильный рубль может создать возможности для ее снижения, что снизит расходы на поддержку банков и корпоративного сектора.

Таким образом, Гаврилов подчеркивает, что вопрос не в том, хороший ли сильный рубль, а в том, насколько он соответствует текущим экономическим реалиям. Он считает, что курс около 100 рублей за доллар может обеспечить компромисс между устойчивыми валютными поступлениями, приемлемыми темпами инфляции и инвестиционным климатом. Реальная точка равновесия будет меняться в зависимости от различных факторов, таких как цена на нефть и санкционная нагрузка, согласно ТАСС.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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