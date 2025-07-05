Индия как новый центр мировой экономики: почему BlackRock уверен в её потенциале

Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания, в свежем отчёте заявила об усилении позиций в индийских акциях.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Биржа

Несмотря на нейтральный краткосрочный прогноз, Индия рассматривается как один из главных долгосрочных бенефициаров глобальной перестройки рынков.

"Глобальный инвестиционный ландшафт переживает фундаментальные сдвиги. Индия — одна из немногих стран, демонстрирующих структурную устойчивость и рост", — заявил Вивек Пол, глава отдела портфельных исследований в BlackRock Investment Institute (BII).

По мнению аналитиков BII, традиционные опоры инвестиционных стратегий — низкая инфляция, бюджетная дисциплина, стабильные активы-убежища — больше не работают. На фоне фискальных нарушений в США и Великобритании, роста инфляционных ожиданий и напряжённости в глобальных цепочках поставок, инвесторы всё чаще ориентируются на мегатренды и устойчивые развивающиеся рынки.

В этом контексте Индия выгодно отличается:

Финансовая устойчивость и политическая стабильность

Активная цифровая трансформация и рост финтех-сектора

Энергетический переход и инфраструктурное развитие

Молодое население и растущий внутренний спрос

Именно эти факторы позволяют Индии претендовать на статус нового стратегического центра мировой экономики.

Мост между Востоком и Западом

Политика Индии, по мнению BlackRock, делает её уникально устойчивой к внешним рискам, особенно к напряжённости между США и Китаем.

Благодаря низкой зависимости от глобальных тарифов, страна способна стать ключевым игроком в реорганизующихся цепочках поставок, что придаёт её акциям долгосрочную инвестиционную привлекательность, пишет financialexpress.com.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.