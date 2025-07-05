Индия как новый центр мировой экономики: почему BlackRock уверен в её потенциале

BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания, в свежем отчёте заявила об усилении позиций в индийских акциях.
Несмотря на нейтральный краткосрочный прогноз, Индия рассматривается как один из главных долгосрочных бенефициаров глобальной перестройки рынков.
"Глобальный инвестиционный ландшафт переживает фундаментальные сдвиги. Индия — одна из немногих стран, демонстрирующих структурную устойчивость и рост", — заявил Вивек Пол, глава отдела портфельных исследований в BlackRock Investment Institute (BII).
По мнению аналитиков BII, традиционные опоры инвестиционных стратегий — низкая инфляция, бюджетная дисциплина, стабильные активы-убежища — больше не работают. На фоне фискальных нарушений в США и Великобритании, роста инфляционных ожиданий и напряжённости в глобальных цепочках поставок, инвесторы всё чаще ориентируются на мегатренды и устойчивые развивающиеся рынки.
В этом контексте Индия выгодно отличается:
Именно эти факторы позволяют Индии претендовать на статус нового стратегического центра мировой экономики.
Политика Индии, по мнению BlackRock, делает её уникально устойчивой к внешним рискам, особенно к напряжённости между США и Китаем.
Благодаря низкой зависимости от глобальных тарифов, страна способна стать ключевым игроком в реорганизующихся цепочках поставок, что придаёт её акциям долгосрочную инвестиционную привлекательность, пишет financialexpress.com.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.
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