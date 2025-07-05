Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
Рецепт запеканки с фрикадельками и рисом — готово за 45 минут
Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий
Мифы и реальность: право доступа к видеозаписям ГАИ
Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта
Зоопсихологи сообщили: наблюдение из окна важно для психического здоровья кошек
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии

Индия как новый центр мировой экономики: почему BlackRock уверен в её потенциале

Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
1:51
Экономика

BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания, в свежем отчёте заявила об усилении позиций в индийских акциях.

Биржа
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Биржа

Несмотря на нейтральный краткосрочный прогноз, Индия рассматривается как один из главных долгосрочных бенефициаров глобальной перестройки рынков.

"Глобальный инвестиционный ландшафт переживает фундаментальные сдвиги. Индия — одна из немногих стран, демонстрирующих структурную устойчивость и рост", — заявил Вивек Пол, глава отдела портфельных исследований в BlackRock Investment Institute (BII).

По мнению аналитиков BII, традиционные опоры инвестиционных стратегий — низкая инфляция, бюджетная дисциплина, стабильные активы-убежища — больше не работают. На фоне фискальных нарушений в США и Великобритании, роста инфляционных ожиданий и напряжённости в глобальных цепочках поставок, инвесторы всё чаще ориентируются на мегатренды и устойчивые развивающиеся рынки.

В этом контексте Индия выгодно отличается:

  • Финансовая устойчивость и политическая стабильность
  • Активная цифровая трансформация и рост финтех-сектора
  • Энергетический переход и инфраструктурное развитие
  • Молодое население и растущий внутренний спрос

Именно эти факторы позволяют Индии претендовать на статус нового стратегического центра мировой экономики.

Мост между Востоком и Западом

Политика Индии, по мнению BlackRock, делает её уникально устойчивой к внешним рискам, особенно к напряжённости между США и Китаем.

Благодаря низкой зависимости от глобальных тарифов, страна способна стать ключевым игроком в реорганизующихся цепочках поставок, что придаёт её акциям долгосрочную инвестиционную привлекательность, пишет financialexpress.com.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Клопы, блохи и муравьи сбежали первыми — и вот что их напугало
Последние материалы
5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
4 ключа к сильному прессу: 15 минут с пользой
Индия как новый инвестиционный хаб: мнение BlackRock
Рекрутеры в Австралии фиксируют рост использования ChatGPT при отклике на вакансии
То, что делает детиным мозг уникальным, исчезает раньше, чем мы думаем
Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание
Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике
Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
400 тысяч автомобилей на складах: правда о текущем состоянии рынка
Ночной образ жизни мешает больше, чем кажется: есть способ всё поменять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.