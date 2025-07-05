Золото затаилось: вверх — только через войну или разворот ФРС

Золото пошатнулось: спотовая цена снизилась на 0,2% до $3333,45, фьючерсы в США — до $3344,10. Несмотря на стабильность выше уровня $3000, эксперты всё чаще сомневаются в возвращении к апрельскому рекорду в $3500 за унцию.
Причина — отсутствие драйвера: ни экономика США, ни ФРС пока не дают рынку поводов для резкого роста.
Инвесторы замерли в ожидании свежих данных по занятости — именно они подскажут, готов ли регулятор к снижению ставок.
UBS прогнозирует, что опасения по поводу долга и слабая статистика всё же будут поддерживать золото, пишет economictimes.indiatimes.com.
Однако аналитики BMI уточняют: для нового рывка вверх потребуется нечто из ряда вон выходящее — например, война на Ближнем Востоке или резкое смягчение политики ФРС.
Пока же председатель Джером Пауэлл лишь обещает "подождать и посмотреть", а золото остаётся в режиме ожидания вместе с остальными.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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