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Слёзы министра потрясли Лондон: что скрывается за эмоциональным жестом Рэйчел Ривз?

Слёзы Рэйчел Ривз вызвали падение британского рынка: что стоит за эмоциями?
1:45
Экономика

Британские рынки дрогнули не от макроэкономических прогнозов или заявлений Банка Англии, а от едва заметного жеста — двух слёз, скатившихся по лицу канцлера казначейства Рэйчел Ривз.

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лондон

Эмоциональный момент произошёл 2 июля во время заседания Палаты общин, когда премьера Кира Стармера спросили, сохранит ли Ривз пост до следующих выборов в 2029 году. Стармер ушёл от прямого ответа, а его министр, сидящая позади, заплакала — и в этот момент в британской экономике словно что-то щёлкнуло.

Эпизод мгновенно попал в прямую трансляцию, и за считаные минуты инвесторы начали распродажу: доходности долгосрочных гособлигаций взлетели, акции на лондонской бирже пошли вниз, а фунт стерлингов ослаб сразу на процентный пункт. Всё это — на фоне пониженного доверия к бюджетной политике Британии после катастрофы с "минибюджетом" Лиз Трасс в 2022 году. Слёзы министра — тревожный символ, который рынки интерпретировали как намёк на хаос или смену курса.

По сообщениям близких к Ривз источников, причиной слёз стали личные обстоятельства, но рынок такой тонкости не признаёт. Он чует страх, неуверенность — и реагирует. Тем более что всё больше аналитиков заговорили о возможной отставке Ривз.

Для молодого кабинета Стармера, которому всего год, это удар в самое уязвимое место. В условиях обещания не повышать налоги и одновременно наращивать расходы на здравоохранение и инфраструктуру любая трещина в доверии может стать системной. 

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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