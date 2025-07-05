Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джулиан Макмэхон ушёл из жизни: причина смерти актёра
Звук во сне может рассказать больше, чем вы думаете: что происходит с дыханием
Лето на высоте: где в Монпелье можно развлечь семью без ущерба бюджету
5 тайных причин, почему водители оставляют повёрнутые колёса при парковке
Артефакт у озера Изник: найден трезубец времён Римской империи
Учёные обнаружили редкого кальмара у айсберга A-84 — впервые за 100 лет
Как безопасно вывести кротов с участка — эффективные способы
Чавес-младший задержан после боя с Джейком Полом — обвинён в связях с картелем
Сочные котлеты без хлеба: секрет профессиональных поваров

Erebor — банк будущего: как цифровая модель и стейблкоины перевернут финансовую сферу

Новый банк Erebor: технологические стартапы и криптофирмы получат финансовую поддержку
2:08
Экономика

После краха Silicon Valley Bank образовался вакуум, который никто толком не заполнил — до этого момента. Соучредитель оборонной компании Anduril Палмер Лаки запускает новый американский банк под названием Erebor, и в числе его инвесторов уже засветился Джо Лонсдейл, один из основателей Palantir. Банк будет ориентирован на технологические и криптофирмы — те самые, от которых традиционные банки до сих пор предпочитают держаться подальше.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

По сути, Erebor претендует на роль банкира нового технологического уклада: стартапы в области ИИ, Web3, обороны и производства, а также физлица, работающие или инвестирующие в эти сферы, станут его целевой аудиторией. И это не просто модный финтех: Erebor подал заявку на получение национального банковского устава, а его офисы появятся в Колумбусе (штат Огайо) и Нью-Йорке. Модель — полностью цифровая.

Управлять банком будут Оуэн Рапапорт и Джейкоб Хиршман — последний ранее работал в Circle, компании, стоящей за одним из крупнейших стейблкоинов. Erebor прямо заявляет: он собирается держать стейблкоины на балансе и стать максимально регулируемой площадкой для криптотранзакций. Это амбициозный шаг в сторону легализации и институционализации цифровых активов, особенно учитывая жёсткое внимание регуляторов.

Название Erebor — это не просто отсылка. В "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина это "Одинокая гора" — место, полное сокровищ и символ утраченного могущества, которое предстоит вернуть. Возможно, новый банк действительно хочет стать тем, кто заберёт богатство из лап финансовых драконов старой школы.

Финансовые детали проекта не раскрываются, но Financial Times утверждает, что в числе сторонников Erebor — фонд основателей Питера Тиля. При этом ни Лаки, ни Лонсдейл не будут участвовать в операционном управлении.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Пикси, лоб и каскад: простые стрижки с минимумом укладки на каждый день
Названы тренды на женские и мужские зонты летом 2025 года
Чем опасна любовная зависимость? Учёные поразили новым открытием
Обвал доллара: причины и последствия для обычных людей
Как защитить капусту без химии: проверенные народные и биосредства
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Тишина на вес золота: этот роскошный отель, передаётся по наследству
Учёные нашли гигантскую анаконду Eunectes akayima в джунглях Амазонки
История Карсон Брэнстин: как она покорила Уимблдон
5 ситуаций на пешеходных переходах, которые могут обернуться штрафом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.