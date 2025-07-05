Erebor — банк будущего: как цифровая модель и стейблкоины перевернут финансовую сферу

Новый банк Erebor: технологические стартапы и криптофирмы получат финансовую поддержку

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

После краха Silicon Valley Bank образовался вакуум, который никто толком не заполнил — до этого момента. Соучредитель оборонной компании Anduril Палмер Лаки запускает новый американский банк под названием Erebor, и в числе его инвесторов уже засветился Джо Лонсдейл, один из основателей Palantir. Банк будет ориентирован на технологические и криптофирмы — те самые, от которых традиционные банки до сих пор предпочитают держаться подальше.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

По сути, Erebor претендует на роль банкира нового технологического уклада: стартапы в области ИИ, Web3, обороны и производства, а также физлица, работающие или инвестирующие в эти сферы, станут его целевой аудиторией. И это не просто модный финтех: Erebor подал заявку на получение национального банковского устава, а его офисы появятся в Колумбусе (штат Огайо) и Нью-Йорке. Модель — полностью цифровая.

Управлять банком будут Оуэн Рапапорт и Джейкоб Хиршман — последний ранее работал в Circle, компании, стоящей за одним из крупнейших стейблкоинов. Erebor прямо заявляет: он собирается держать стейблкоины на балансе и стать максимально регулируемой площадкой для криптотранзакций. Это амбициозный шаг в сторону легализации и институционализации цифровых активов, особенно учитывая жёсткое внимание регуляторов.

Название Erebor — это не просто отсылка. В "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина это "Одинокая гора" — место, полное сокровищ и символ утраченного могущества, которое предстоит вернуть. Возможно, новый банк действительно хочет стать тем, кто заберёт богатство из лап финансовых драконов старой школы.

Финансовые детали проекта не раскрываются, но Financial Times утверждает, что в числе сторонников Erebor — фонд основателей Питера Тиля. При этом ни Лаки, ни Лонсдейл не будут участвовать в операционном управлении.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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