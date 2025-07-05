Катастрофа для доллара: худший старт за 50 лет. Как это повлияет на цены?

Обвал доллара: причины и последствия для обычных людей

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская валюта переживает худший старт года за последние 50 лет, и это уже начинает ощущаться далеко за пределами бирж и графиков. За первые шесть месяцев 2025-го доллар ослаб более чем на 10% по отношению к ключевым валютам торговых партнёров США. Экономисты бьют тревогу: последствия будут заметны в ценах на обычные товары, онлайн-заказы и даже в стоимости отпуска за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Причины обвала — сразу на нескольких фронтах. Эксперты указывают на возросшую тревогу инвесторов по поводу инфляции, раздувающегося госдолга и нестабильной политики Вашингтона. Новый гигантский законопроект о бюджетных расходах только усилил опасения, что доллар будет и дальше терять ценность. Свою роль сыграли и заявления Дональда Трампа — он резко критикует Федрезерв, а его непредсказуемая тарифная политика добавляет неопределённости.

Как поясняет профессор финансов из Мичиганского университета Паоло Паскуариелло, инвесторы уже не рассматривают казначейские облигации США как надёжное убежище — и это беспрецедентный сигнал.

Что это значит для обычных людей?

Цены на импортные товары будут расти. Производители за рубежом не хотят терять выручку: если они получают меньше в перерасчёте на свою валюту, они начинают выставлять американским клиентам более высокие ценники. Онлайн-шопинг за границей, электроника, мебель, даже детали для ремонта — всё это может подорожать, пишет abcnews.go.com.

И особенно неприятно ощутят это путешественники: курс обмена теперь играет не в их пользу. Если вы едете в Европу, каждый кофе, билет и номер в отеле будут стоить дороже — просто потому, что теперь за евро нужно отдать больше долларов.

Есть ли хорошие новости?

Для экспортёров — да. Американские товары становятся дешевле для покупателей за рубежом, и это может дать толчок таким отраслям, как автомобилестроение и технологии. Кроме того, США могут увидеть всплеск туризма: когда доллар слаб, поездка в Америку становится привлекательной для европейцев и азиатов. Но внутри страны последствия пока в основном неприятные — и затрагивают всё большее число потребителей.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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