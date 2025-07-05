Продажа квартиры с маткапиталом станет проще: как новый закон изменит правила игры?

Доли детям до погашения ипотеки: новый закон упрощает сделки с недвижимостью

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жилье, приобретенное с использованием ипотеки и материнского капитала, теперь легче будет продавать.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Дом

Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева от партии "Единая Россия".

2 июля Совет Федерации одобрил закон, который позволяет оформлять такое жилье в общую собственность семьи без согласия банка еще до полного погашения ипотеки. Разворотнева отметила, что законопроект был разработан для упрощения сделок с недвижимостью для семей, которые уже приобрели жилье с маткапиталом.

Для совершения сделок с такой недвижимостью требуется выделить доли детям. Без этого орган опеки не даст разрешение на продажу старого жилья и покупку нового. Ранее существовало постановление, которое предписывало выделение долей только после погашения ипотеки, что создавало замкнутый круг. Новая норма позволяет выделять доли до погашения кредита.

При этом Разворотнева подчеркнула, что законные интересы банков не пострадают. Квартира будет оставаться в залоге у банка до полного погашения ипотеки, даже если доли выделены детям.

Поправки вносятся в законы "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и "Об ипотеке". После одобрения Советом Федерации документ отправлен на подпись президенту, пишет ТАСС.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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