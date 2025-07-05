Тихановский разочарован: задонатили 1000 евро из огромной суммы и ждали от меня мощного удара?

Белорусская оппозиция в кризисе: куда миллионы от ЕС пропали

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Освобожденный в конце июня белорусский оппозиционер Сергей Тихановский обратился к своим сторонникам с просьбой о помощи, однако ему удалось собрать лишь 1000 евро из необходимых 200 тыс. евро, пишет EADaily.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ евро

В своем обращении он выразил разочарование:

"Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться",

Напомним, что 1 июля Тихановский заявил о необходимости 200 тыс. евро для того, чтобы через три недели "нанести мощный удар по лукашизму", однако конкретных целей сбора он не озвучил. Также стало известно, что за последние годы в среде белорусской оппозиции пропали 170 млн евро, выделенных ей Евросоюзом.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.



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