Словакия против RePowerEU: что стоит за её сопротивлением?

Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России: конфликт интересов

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов государств-членов Европейского союза, сообщило издание EADaily, ссылаясь на МИД Словакии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Страна готова продолжать конструктивный диалог с Европейской комиссией, но в настоящее время не убрала свои возражения против инициативы RePowerEU.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предупреждал, что Братислава не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если не будет предложено реальное решение по вопросам энергоносителей. Он также выразил поддержку продолжению поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, так как их прекращение может негативно сказаться на стоимости энергоресурсов и конкурентоспособности Европы.

План REPowerEU, представленный странами ЕС весной 2022 года, предполагает отказ от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам. С тех пор структура импорта российского газа изменилась: доля сжиженного природного газа (СПГ) увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась до 60%.

В начале мая Европейская комиссия представила проект дорожной карты прекращения импорта российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года. В России, в свою очередь, заявили, что Запад совершает ошибку, отказываясь от покупки углеводородов, и рискует попасть в новую зависимость из-за высоких цен, при этом те, кто отказывается, все равно будут покупать российскую нефть и газ через посредников.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.