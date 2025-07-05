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Министр Лут раскрыла план: новый шаг к доступному хлебу в деревнях

Мини-пекарни в деревнях: секрет дешёвого хлеба раскрыт
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Экономика

В 2026 году планируется запуск проекта по развитию сети мини-пекарен в сельской местности.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что инициатива позволит людям в этих регионах получать качественный хлеб по приемлемым ценам.

Бизнес-модель предполагает закупку замороженного хлеба у крупных предприятий, после чего он будет выпекаться "под конкретного потребителя". Лут отметила, что уже достигнута договоренность с Минэкономразвития, которое синхронизирует свои меры поддержки с Минсельхозом. Также к проекту подключится банк МСП, который будет финансировать эти инициативы.

По мнению министра, это поможет стабилизировать цены на хлеб и "даст новое дыхание хлебопекарной промышленности", обеспечивая людей качественным хлебом на столе, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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