Свадебная индустрия в кризисе: как выживают салоны в новых условиях

Свадебные салоны теряют клиентов: тенденции рынка

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год количество свадебных салонов в России сократилось на 12%. Это связано с уменьшением числа браков и экономией молодоженов, которые все чаще выбирают свадебные наряды на онлайн-платформах или в магазинах масс-маркета. Чтобы выжить, свадебные салоны расширяют спектр своих услуг.

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На начало июня 2024 года в России функционировало 2,7 тыс. свадебных салонов, что на 12% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с падением потребительского спроса: по данным "Чек Индекса", покупки свадебных нарядов за первые шесть месяцев текущего года уменьшились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее сокращение произошло в Краснодаре — на 26%, до 35 салонов. В Москве количество салонов уменьшилось на 12%, до 169, а в Санкт-Петербурге — на 21%, до 89. Единственным городом, где наблюдался рост, стал Ростов-на-Дону: там количество салонов увеличилось на 6%, достигнув 35.

Аналитики отмечают, что уменьшение числа свадебных салонов связано с общим снижением количества браков. По данным Росстата, в 2024 году было заключено 44 тыс. браков, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году.

Средняя цена свадебного платья в первом полугодии составила 29,9 тыс. рублей, что на 8% больше, чем год назад, а мужской костюм подорожал на 6,1%, до 9,1 тыс. рублей, согласно "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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