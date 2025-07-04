Безналичные платежи в России взлетели до 86,7%, но карты теряют популярность

Количество банкоматов и терминалов выросло на 8%, но карты теряют популярность

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля безналичных платежей в России достигла 86,7%, однако использование карт становится все реже.

Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info Кредитка

Об этом 4 июля сообщила Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы Центробанка.

Она отметила, что платежная инфраструктура продолжает развиваться: за 2024 год количество банкоматов и POS-терминалов увеличилось на 8% и превысило пять миллионов устройств, что выше среднего показателя стран G20.

Хотя доля безналичных платежей составляет 86,7%, использование карт снизилось на 6% за прошлый год и почти на 10% за два года. Бакина добавила, что альтернативные способы оплаты становятся все более популярными, пишет ТАСС.

Центробанк также выразил уверенность, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов в течение пяти-семи лет и планирует его внедрение с 1 сентября 2026 года, а также масштабную кампанию по его продвижению.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.





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