Белуга и русский осётр возвращаются в Каспий: как учёные спасают популяцию

Уникальный эксперимент: 700 тыс. молоди осетровых выпустили в Каспий

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты научного комплекса "БИОС" Волжско-Каспийского филиала ВНИРО завершили важный этап работы, выпустив в естественную среду обитания 700 тыс. экземпляров молоди осетровых рыб. Эти мероприятия проводились в рамках госзадания на 2025 год.

Фото: Своя работа by Bazarov.abutalip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каспийское море

В июне на научно-экспериментальном комплексе аквакультуры "БИОС" произошел выпуск молоди, которая пополнила естественную популяцию Каспийского бассейна. Из общего числа 700 тыс. особей, 40 тыс. составила белуга, а 660 тыс. — русский осетр.

По информации пресс-службы филиала, выпущенное потомство было получено от производителей белуги и русского осетра в рамках "Уникальной научной установки" ВНИРО "Биоресурсная коллекция ВБР" и выращено в условиях комплекса "БИОС" методом бассейнового выращивания.

Специалисты комплекса совместно с научными сотрудниками КаспНИРХ обеспечивали постоянный контроль за состоянием рыб и условиями их содержания на всех этапах выращивания.

В КаспНИРХ отметили, что своевременные сортировки для снижения конкуренции за корм, точный расчет рационов и создание комфортных условий способствовали не только увеличению темпов роста молоди, но и выживаемости потомства на всех стадиях, пишет Fishnews.

Уточнения

Популя́ция (от лат. populus — население, народ) — способная к саморегуляции группа особей одного вида, обитающих на общей территории, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.



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