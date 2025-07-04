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Министерство предлагает новый промышленный сбор: чем он удивит производителей?

Как новый сбор изменит рынок электроники в России: все за и против
2:54
Экономика

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести новый промышленный сбор, что вызвало активное обсуждение в деловых кругах.

линейка IPhone 16
Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3a, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
линейка IPhone 16

Цель сбора — аккумулирование средств для поддержки ключевых отраслей, в первую очередь отечественной электроники, и достижение технологического суверенитета в условиях геополитической нестабильности. Однако детали предложения вызывают вопросы, пишет argumenti.ru.

Сбор будет напоминать утильсбор в автопроме, но охватит как производителей, так и импортеров промышленной продукции. Российским компаниям обещают компенсацию затрат, что больше похоже на субсидирование, чем на простой налог.

Глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании Совета Федерации заявил, что сбор пополнит фонды для развития ключевых отраслей, начиная с радиоэлектроники и микроэлектроники, что подчеркивает стремление к технологическому суверенитету. Обещание о незначительном влиянии на конечную стоимость продукции (около 1%) вызывает скепсис у экспертов.

Однако аналогия с утильсбором не совсем корректна. Утильсбор направлен на утилизацию отходов и экологическую безопасность, в то время как предлагаемый промышленный сбор — это инструмент перераспределения ресурсов для развития определенных отраслей. Эффективность этого механизма вызывает вопросы.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение за отсутствие предварительных консультаций. Они подчеркивают необходимость детального обсуждения механизма сбора, процедур компенсации и прозрачности расходования средств. Без этого существует риск неэффективного использования средств и повышения цен на продукцию.

Ключевые вопросы включают:

  • Прозрачность механизма компенсации: как будет осуществляться возмещение затрат? Каковы критерии отбора получателей компенсации?
  • Распределение собранных средств: как они будут распределяться и какие критерии будут использоваться для определения приоритетных проектов?
  • Влияние на конкуренцию: не приведет ли сбор к ограничению конкуренции на рынке?

Алиханов уверяет, что сбор не повлияет на конечную стоимость продукции. Однако РСПП заявляет, что с ними предложение не обсуждалось, поэтому говорить о реальном повышении цен преждевременно.

Граждане опасаются, что новый сбор приведет к росту цен на электронику, которая и без этого стала дорогой. Многие сомневаются, что сбор не отразится на ценах, и предполагают, что ноутбуки и компьютеры могут стать недоступными. В качестве шутки приводится разговор между продавцом и покупателем о высоких ценах.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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