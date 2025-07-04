Генпрокуратура снова в деле: что грозит владелцу Южуралзолото

Генпрокуратура выступила против Южуралзолото! Национализация не за горами

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Советский райсуд Челябинска с требованием национализировать холдинг "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК).

Фото: ugold.ru is licensed under Free More info Южуралзолото Группа Компаний

В отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения возбуждено уголовное дело об экологических преступлениях с ущербом в шесть миллиардов рублей. Владелец же холдинга Константин Струков находится в России, пишет URA.RU.

Активы Струкова и винодельческий бизнес

При попытке национализировать ЮГК, Генпрокуратура обнаружила у Струкова долю в винодельческом бизнесе (аграрное предприятие "Сады Предгорья"). Предполагается, что бизнесмен Андрей Верзилин, владеющий 67% акций, может быть доверенным лицом Струкова.

Остановка сделок с акциями

Брокерское подразделение "Альфа-банка" приостановило сделки с акциями ЮГК с 4 июля на основании судебного решения. Также "ВТБ Мои инвестиции" уведомили клиентов о закрытии "коротких" позиций по акциям.

Приостановка торгов на Мосбирже

Московская биржа приостановила торги акциями ЮГК 4 июля. Объем торгов резко возрос, и эксперты предполагают, что акции могут быть выкуплены государством по низкой цене. Капитализация бизнеса снизилась на 20%, а у компании более 220 тысяч частных инвесторов.

Струков остается в России

Струков, находясь в Хакасии, подтвердил, что не собирается покидать Россию и продолжает управлять компанией. Он отказался комментировать попытки Генпрокуратуры национализировать ЮГК.

Уголовные дела и экологические преступления

4 июля стало известно о возбуждении уголовных дел против топ-менеджеров Светлинского месторождения за экологические преступления с ущербом в шесть миллиардов рублей. Обвинения предъявлены директору и начальнику фабрики.

ЮГК может стать четвертым национализированным предприятием в Челябинской области после ЧЭМК, ОА "Макфа" и "Центра пищевой индустрии — Ариант".

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



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