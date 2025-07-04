Волгоградская область удивляет: она вошла в топ-40 по дотациям из бюджета

Кто самые зависимые? Волгоградская область в рейтинге получателей дотаций

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию аналитиков Telegram-канала "Равенство", которые проанализировали финансовую помощь, оказываемую российским регионам из федерального бюджета, Волгоградская область показала хорошие результаты в составленном рейтинге.

Фото: commons.wikimedia.org by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Волгоград

Эксперты использовали для анализа информацию, предоставленную Росказначейством за прошедший год, пишет novostivolgograda.ru.

Эксперты Telegram-канала "Равенство" провели анализ дотаций, выделенных российским регионам из федерального бюджета, и составили рейтинг, в котором Волгоградская область показала довольно неплохой результат. В своем исследовании аналитики опирались на данные Федерального казначейства за прошлый год.

Наибольшую зависимость от федеральных средств продемонстрировали Чеченская Республика и Республика Тыва. Их бюджеты формируются на 79% и 78,8% за счет поступлений из федерального центра.

В первую десятку регионов, получающих наибольшие дотации, также вошли республики Северного Кавказа и новые субъекты РФ: Ингушетия (78%), Херсонская область (76,8%), Дагестан (72,8%), ДНР (70,9%), Карачаево-Черкесия (68,2%), Запорожская область (67,3%), ЛНР (65,4%).

Наименьшая зависимость от федерального бюджета зафиксирована у Москвы, Сахалинской и Тюменской областей, где доля дотаций в бюджетных доходах составляет 8,5% и 10,7% соответственно.

Волгоградская область расположилась на 40-й строчке рейтинга из 89. Уровень ее зависимости от федеральных дотаций был оценен как умеренный и составил 36,7%.

В 2024 году доходы региона составили 255 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления — 158 млрд рублей, а безвозмездные перечисления из других бюджетов — 94 млрд рублей. Расходы бюджета были оценены в 256 млрд рублей.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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