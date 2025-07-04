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Многодетным матерям новые льготы: что это значит для семей в России

Стартуют новые меры поддержки: многодетные мамы получат все права Героя Труда
1:53
Экономика

На заседании правительства 3 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что многодетные матери должны получать такую же поддержку, как Герои Труда. Это делается для повышения рождаемости и улучшения отношения к многодетным семьям.

Многодетная семья
Фото: Wikimedia Commons by Ojedamd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Многодетная семья

Мишустин отметил, что необходимо повышать социальную защиту женщин, имеющих звание "Мать-героиня" (родивших и воспитывающих не менее десяти детей). Разработан законопроект, который предоставит им все льготы и выплаты, аналогичные тем, что положены Героям Труда.

Новые меры включают:

  •  Внеочередное оказание медпомощи.
  • Освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг.
  • Право на бесплатное предоставление земельного участка.
  • Первое обеспечение стройматериалами для улучшения жилищных условий.

Также матерям-героиням предложат дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного обучения. Они смогут выбирать между льготами и ежемесячной денежной выплатой, превышающей 72 тысячи рублей, которая будет индексироваться. Эти меры вступили в силу с 1 января 2025 года.

Для пенсионеров, имеющих статус многодетных матерей, предусмотрена ежемесячная выплата в 36,5 тысячи рублей.

Кроме того, изменится подход к формированию страхового стажа для многодетных: теперь будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения.

Эти меры направлены на стимулирование рождаемости, которая в России сейчас на рекордно низком уровне. В 2024 году родилось 1,222 миллиона детей — наименьший показатель с начала 1990-х.

Уточнения

Льго́та — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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