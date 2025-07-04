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Медскан разместил дебютные облигации на Мосбирже

2:36
Экономика

ГК "Медскан" (50% принадлежит ГК "Росатом") успешно разместила на российском рынке дебютный выпуск биржевых облигаций в объеме 3 млрд рублей.

ГК Медскан
Фото: Пресс-служба ГК Медскан
ГК Медскан

Компания представляет собой модель экосистемного подхода к организации комплексного медицинского обслуживания населения на основе сети современных медицинских центров с широким спектром высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Срок обращения выпуска составляет 2,2 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,50% годовых. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01 на уровне ruA.

Сбор книги заявок проходил 1 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы — страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б. п. относительно первоначального ориентира.

Размещение облигаций состоялось на Московской бирже, выпуск включен во Второй уровень Котировального списка. Организатором и агентом по размещению выступил Банк ГПБ (АО).

"Дебютное размещение на российском долговом рынке позволило сформировать кредит доверия к ГК "Медскан" со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов, а также установить рыночную оценку стоимости долгового финансирования Компании, что является важным шагом формирования публичной истории на рынках капитала с учетом планов по проведению IPO", — прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Банка ГПБ (АО).

"Дебютный выпуск облигаций — важный этап в реализации наших стратегических планов. Высокий интерес со стороны инвесторов подтверждает доверие к рынку здравоохранения и интерес к ГК "Медскан". Выход на публичный рынок позволяет выстроить устойчивые отношения с профессиональным инвестиционным сообществом. Мы благодарны всем участникам размещения за поддержку и доверие", — отметил Илья Никольский, директор по экономике и финансам ГК "Медскан".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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