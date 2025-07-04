В Брюсселе бунт? Топ-менеджеры требуют от главы Еврокомиссии полного изменения курса

Перемены на горизонте? Крупные компании Германии встретились с Урсулой фон дер Ляйен и высказали недовольство

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители крупных немецких компаний, включая Lufthansa, E. on, Henkel и DHL, встретились с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе и выразили недовольство текущей экономической политикой ЕС. Они требуют "полного изменения курса", пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Бизнесмены особенно критиковали бюрократию, тарифные споры с США и строгие климатические требования. Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор отметил, что регулирование ЕС делает рейсы их авиакомпании в Азию дороже, чем у конкурентов, и добавил, что на мировом рынке нельзя всегда быть "образцовым учеником".

Арндт Кирхгофф, глава Ассоциации предпринимателей Северного Рейна — Вестфалии, призвал прекратить "мелкие регуляции" и передать инициативу рынку. Руководители DHL и Rewe также указали на "избыточное регулирование" и бюрократические издержки, замедляющие инновации и рост.

Встреча стала "сильным сигналом", который требует уже реализации. Урсула фон дер Ляйен "внимательно выслушала" бизнесменов, однако ограничилась только комментариями о "полезном обмене мнениями".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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