Азербайджанская нефтяная стратегия: как Россия стала ключевым игроком

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Азербайджан увеличивает экспорт нефти благодаря России? Дефицит сырья компенсируется за счёт импорта
1:49
Экономика

По данным Института изучения мировых рынков, Азербайджан увеличивает экспорт нефти благодаря закупкам российской нефти, пишет EADaily.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

В стране наблюдается дефицит сырья для внутреннего потребления. В период с января по май 2025 года экспорт нефти из Азербайджана составил 10,3 млн тонн, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Однако стоимость экспорта снизилась на 9,8% и составила 5,64 млрд долларов.

Добыча нефти и конденсата за первый квартал 2025 года составила 6,9 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году. Экспорт нефти при этом увеличился на 7,3%, превысив 6 млн тонн. Производство нефтепродуктов сократилось на 7%, но их экспорт вырос более чем на 16%.

Аналитики указывают на растущий дефицит нефти для внутреннего потребления, который компенсируется внешними поставками. Импорт нефти за первый квартал 2025 года составил 419,5 тыс. тонн на сумму 212,9 млн долларов, что значительно превышает показатели предыдущего года. Россия обеспечивает 90% импортных поставок нефти в Азербайджан.

Эксперт Игорь Юшков отмечает, что Азербайджан покупает российскую нефть не из-за дефицита, а потому что она дешевле, а их собственная нефть продается на мировом рынке дороже. Это дает возможность оптимизировать экспортные и импортные операции и получать большую прибыль.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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