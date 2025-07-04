Olipop внедряет летнюю перезагрузку: сотрудники отдыхают для повышения продуктивности

Стратегия отдыха от Olipop: гендиректор поддерживает летний отпуск как способ борьбы с выгоранием

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производитель газированных напитков с пребиотиками Olipop, оцениваемый в 1,85 млрд долларов, недавно внедрил программу, согласно которой около 220 сотрудников должны уходить в оплачиваемый отпуск минимум на неделю.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отпускные на работе

Кроме того, с июня по сентябрь компания каждый месяц предоставляет стипендию в размере 1000 долларов, предназначенную для расходов на отдых.

Инициатива под названием "Летняя перезагрузка" разработана для борьбы с выгоранием, повышения производительности и формирования более здорового отношения к отдыху, как заявили в компании.

По словам гендиректора Бена Гудвина, идея возникла после запуска летней акции, в рамках которой клиенты могли выиграть номера в отелях, оформленные в стиле газировки, или один из 5000 PR-боксов в стиле инфлюенсеров всего за пять центов.

Заметив, что американские работники часто не используют все дни отпуска, Гудвин решил создать аналогичную программу для персонала Olipop.

Опрос, проведенный Eagle Hill Consulting в ноябре прошлого года, показал, что 48% сотрудников в США ожидали, что к концу года у них останутся неиспользованные дни отпуска, а более трети респондентов заявили, что вообще не брали отпуск в прошлом году. 85% из 1387 опрошенных выразили поддержку обязательству использовать минимальное количество дней отпуска в год.

Olipop предлагает неограниченное количество отпускных дней. Гудвин отметил, что, несмотря на свободу, которую дает такая политика, она может привести к тому, что сотрудники будут брать меньше выходных. Он считает это "неприемлемым" и не желает, чтобы подобное происходило в его компании.

Гудвин подчеркнул важность эффективной поддержки баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Он отметил, что работники Olipop трудолюбивы, и с момента основания компании в 2018 году, по его словам, он может по пальцам пересчитать тех, кто не справлялся со своими обязанностями, пишет Business Insider.

Уточнения

Стипендия (от лат. stipendium — плата, жалование) — регулярное (обычно ежемесячное) денежное пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам, докторантам и лицам, проходящим повышение квалификации.





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