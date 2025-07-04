ИИ на страже ваших денег: как работает новая система KVR

С 1 июля 2025 года в Венгрии начала работу Центральная система фильтрации злоупотреблений (KVR), предназначенная для анализа всех мгновенных платежных транзакций с использованием искусственного интеллекта. Эта система оценивает каждую операцию по шкале риска от 1 до 10, позволяя банкам принимать обоснованные решения о проведении или приостановке транзакций.
Система KVR функционирует в режиме реального времени, обеспечивая анализ и обратную связь в течение одной секунды. Это позволяет сохранять основное преимущество мгновенных платежей — перевод средств в течение пяти секунд. В случае высокого риска банк может приостановить транзакцию и запросить подтверждение от клиента.
Если система присваивает транзакции риск 7 или выше, а банк не проводит дополнительную проверку, он обязан компенсировать клиенту возможные убытки. Такая же ответственность наступает при отсутствии усиленной аутентификации клиента.
KVR не заменяет внутренние системы безопасности банков, а дополняет их, выявляя схемы мошенничества, охватывающие несколько банков. Система постоянно обновляется на основе новых данных и опыта, что повышает ее эффективность в борьбе с финансовыми преступлениями.
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