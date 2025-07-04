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Мировые мегаполисы переходят на электрические автобусы — узнайте, кто лидирует в экологичном транспорте

Буэнос-Айрес запустил новую линию электробусов — июль 2025
2:33
Экономика

В 2018 году Рим представил свой первый электрический миниавтобус, положив начало новой эре экологичного транспорта в Европе. С тех пор города по всему миру стремятся к "нулевым выбросам" в общественном транспорте, вдохновляясь примером Шэньчжэня, который стал первым городом с полностью электрическим автобусным парком.

Электробус
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электробус

Европа: от Рима до Роттердама

В Европе наблюдается стремительный рост электрического транспорта. В 2024 году продажи электрических автобусов увеличились на 22% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7 779 единиц. Ожидается, что к 2030 году на улицах европейских городов будет до 108 000 автобусов с нулевыми выбросами. Города, такие как Лондон, Амстердам и Роттердам, уже активно внедряют экологичные транспортные решения. Даже меньшие муниципалитеты, например, Бари в Италии, расширяют свои электрические автобусные парки.

Латинская Америка: от Сантьяго до Мехико

В Латинской Америке также наблюдается активное внедрение электрического транспорта. Сантьяго-де-Чили, Сан-Паулу, Медельин и Богота инвестируют в экологичные автобусы. Недавно Мехико представил свой первый полностью разработанный и произведенный в стране электрический автобус под названием Taruk. Этот автобус длиной 9,5 метров вмещает 65 пассажиров, имеет запас хода более 300 км и полностью заряжается менее чем за четыре часа.

Аргентина: Буэнос-Айрес делает первые шаги

Буэнос-Айрес недавно запустил новую линию электрических автобусов, вдохновившись примером Шэньчжэня. По словам министра мобильности и инфраструктуры Пабло Бересиартуа, "мы улучшаем интегрированную систему городской мобильности и обмениваемся опытом с другими важными городами мира, которые внедрили инновационные решения для более эффективных и безопасных поездок".

Глобальная тенденция: устойчивое будущее

Переход на электрические автобусы не только снижает выбросы и уровень шума, но и сокращает эксплуатационные расходы. Этот глобальный тренд подчеркивает стремление городов к устойчивому будущему и улучшению качества жизни своих жителей.

Уточнения

Электро́бус (электрический автобус) — безрельсовое механическое транспортное средство общего пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по установленному маршруту.

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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