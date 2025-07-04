Фосагро ставит Бразилию в центр стратегических поставок: секреты успеха

Бразилия сохраняет лидерство в поставках Фосагро: что ждёт рынок

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на растущие объемы поставок в такие латиноамериканские страны, как Аргентина, Мексика и Уругвай, Бразилия остается ключевым импортером продукции "Фосагро" в данном регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Об этом заявил заместитель гендиректора по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин в своем интервью для ТАСС на Российско-бразильском бизнес-форуме в Рио-де-Жанейро.

По словам Стеркина, в прошлом году компания отгрузила в эти страны свыше миллиона тонн продукции, что подчеркивает стратегическую значимость этого рынка. Он добавил, что компания намерена продолжать развитие в этом направлении, отметив, что общий объем поставок в Латинскую Америку в прошлом году превысил 3 миллиона тонн.

Стеркин также подчеркнул заинтересованность компании в обмене опытом и агротехническими знаниями с заинтересованными партнерами, а не только в экспорте продукции. Он сообщил о планах по созданию образовательных центров в Бразилии, а также о рассмотрении аналогичной инициативы в Южно-Африканской Республике совместно с Министерством сельского хозяйства этой страны. По его словам, компания придает экспорту знаний такое же значение, как и поставкам удобрений.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



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